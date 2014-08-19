更新版 1-英国经济：7月通胀率降幅大于预期，压低今年升息机率

美股业绩：德仪季度营收好于预期，受助于汽车和工业客户需求
路透4月25日 - 芯片制造商德州仪器(德仪)(Texas Instruments)周二公布季度营收增长13.1%，好于预期，受助于汽车和工业客户需求。
7月CPI较前月下滑0.3%，对7月通胀数据具有最大拖累的是服装和鞋类。
伦敦继续引领房价上涨。6月伦敦房价上涨19.3%，涨幅略低于5月的20.1%。
其他调查亦显示，包括伦敦在内的房价增速放缓。上周，英国皇家特许测量师学会(RICS)调查显示，伦敦房地产市场开始快速降温。
7月扣除能源、食品和烟酒的核心通胀较上年同期增长1.8%。
英国国家统计局表示，第二季整体CPI涨幅为1.7%，符合英国央行对这一期间通胀的预估。
英国国家统计局周二公布的数据还显示，7月PPI产出物价较上年同期下滑0.1%，创2009年10月来最差表现，分析师预估为持平。(完)
(编译 朱晓军/艾茂林/杜明霞；审校 蔡美珍/田建华)
路透4月25日 - 芯片制造商德州仪器(德仪)(Texas Instruments)周二公布季度营收增长13.1%，好于预期，受助于汽车和工业客户需求。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 395.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,274.5 1230 美国建筑许可年率(万户) 3月 -- 126.0 建筑许可(较前月) -- +3.6% 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -0.1% +2.2%