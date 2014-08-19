更新版 1-英国经济：7月通胀率降幅大于预期，压低今年升息机率

7月CPI较前月下滑0.3%，对7月通胀数据具有最大拖累的是服装和鞋类。

伦敦继续引领房价上涨。6月伦敦房价上涨19.3%，涨幅略低于5月的20.1%。

其他调查亦显示，包括伦敦在内的房价增速放缓。上周，英国皇家特许测量师学会(RICS)调查显示，伦敦房地产市场开始快速降温。

7月扣除能源、食品和烟酒的核心通胀较上年同期增长1.8%。

英国国家统计局表示，第二季整体CPI涨幅为1.7%，符合英国央行对这一期间通胀的预估。

英国国家统计局周二公布的数据还显示，7月PPI产出物价较上年同期下滑0.1%，创2009年10月来最差表现，分析师预估为持平。(完)