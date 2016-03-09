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市场报道 | 2016年 3月 9日 星期三 23:37 BJT

标题新闻：英国统计局称年底前后，衡量通胀的主要指标将从CPI转至加入了住房成本权重的CPIH

CPI：消费者物价指数 CPIH：包括住房成本的消费者物价指数

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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