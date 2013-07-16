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债券 | 2013年 7月 16日 星期二 16:47 BJT

表格：英国6月PPI产出物价较前月增长0.1，较上年同期上升2.0%

以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)

产出物价(未经调整) 6月 5月 预估值

较上月(变动%) 0.1 持平(持平) 持平

较上年同期(变动%) 2.0 1.2 (1.2) 1.9

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)

较上月(变动%) 持平 0.1 (0.1) 0.1

较上年同期(变动%) 1.0 0.8 (0.8) 1.1

投入价格(原料及燃料)(未经调整)

较上月(变动%) 0.2 -0.6 (-0.3) -0.2

较上年同期(变动%) 4.2* 1.8 (2.2) 4.2

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)

较上月(变动%) 0.3 -0.3 (-0.1)

较上年同期(变动%) 2.1 1.6 (1.9)

* 投入价格按年涨幅为2012年3月来最大。(完) (编译 梁睿雪; 审校 田建华)

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