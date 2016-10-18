焦点：英国9月通胀率录得两年最大升幅 触及2014年11月以来高位

路透伦敦10月18日 - 英国周二公布的官方数据显示，9月通胀率录得逾两年最大升幅，尽管并无任何直接证据表明，是英镑走软推高了物价。

英国国家统计局称，9月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.0%，升幅高于8月的0.6%，为2014年11月以来最高水准，也是2014年6月以来通胀率较前月上升幅度的最高纪录。

接受路透调查的经济学家此前预计较上年同期上升0.9%，而且周二的数据位于预测值区间的高端。在英镑自退欧公投以来贬值近20%的推波助澜下，他们料将认为9月涨势只是物价更全面性上涨的开始。

“令人担心的是，今天的数据只反映了一小部分的英镑大跌，而且完全尚未反映这个月稍早的第二波英镑大跌，”安本资产管理固定收益投资经理Thomas Laskey称。

较预期强劲的通胀数据公布后，英镑兑美元短暂急升，英国公债价格下跌。高于预期的通胀数据，将进一步打压英国央行今年再度降息的预期。

英国央行总裁卡尼上周表示，央行可能会稍微容忍通胀率高于央行目标，以协助支持经济成长及就业。

政府统计官员表示，还在观察英镑贬值影响程度的明确迹象。9月通胀率的多数涨幅是因为服饰价格按月涨幅创2010年以来最大，以及能源成本上升。

以7-9月的三个月来看，物价同比上涨0.7%，英国央行对这段期间的平均通胀率预测为0.76%。

**通胀风险**

英国央行8月预期，通胀率将在大约一年后大幅升至2%的央行目标水准，并在随后的几年位于2%以上，因英镑在英国公投退欧后大跌，推高了进口成本。

但上周英镑贸易加权指数降至纪录最低水准后，证实通胀攀升的风险更大，这或许会促使英国央行在下月上修通胀预估。

英镑下跌，加上有迹象显示，英国经济放缓程度没有英国央行预期的严重，这些也意味着几乎没有分析师预计英国央行将推进在下月降息至纪录新低的计划。

英国最大零售商乐购(TSCO.L)以及全球最大消费品公司之一--联合利华(Unilever)(ULVR.L)上周爆发的定价战，最先向消费者清楚表明了英国退欧公投引发的动荡，以及未来通胀将上升。

英镑下跌增加了供应商和零售商获利的难度，因为进口商品成本上升。英镑兑美元下跌19%，兑欧元下跌大约16%。

由于价格上涨，乐购暂时在网上停售联合利华生产的商品。

英镑通胀率近三年来一直都低于央行的目标水平2%，去年为零，创1950年有可比记录以来最低。

英国9月核心CPI较前月增长0.2%，较上年同期增长1.5%，路透调查预估较上年同期上升1.4%。 (完)