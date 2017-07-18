焦点：英国6月通胀出乎意料转弱 减轻央行应对压力

路透伦敦7月18日 - 英国6月通胀意外放缓，为去年10月以来首见，这样一来英国央行更有可能在8月维持利率于纪录低点不变。

英国国家统计局周二公布，6月消费者物价较上年同期上涨2.6%，低于5月所创的近四年高点2.9%。

分析师原先预期通胀率将和前月一致。

前后两个月通胀率下滑的幅度创下2015年2月以来最大，很大程度是反映国际油价下滑，同时也有迹象显示生产者面临的物价压力减轻。

不过许多分析师指出，他们预期通胀不久后将再度升温，令家庭备感压力，因薪资升幅赶不上物价上涨速度 。

英国去年公投决定退欧之后，通胀率便大幅上升，因公投退欧导致英镑贬值，导致进口成本大增。

英国央行今年对于通胀上升速度感到吃惊。该行最新预测通胀率将在2017年稍晚达到2.8%的高峰，多数分析师则预期通胀率将起码升至3%。

英国央行确实准确预测到6月通胀率将为2.6%。

英国央行目前为止选择不以升息来应对通胀，称英国公投退欧对英镑的打击应是暂时的。

但一些央行官员近来暗示，英国央行可能即将升息。八名货币政策委员中有三人在6月投票赞成升息，不过其中一位之后已卸任。

英国央行总裁卡尼曾表示，如果经济摆脱了今年稍早的放缓趋势，且薪资增长加快，借贷成本或许需要上升。

英国央行将在8月3日举行下次政策会议。

周二公布的路透调查显示，高于目标水准的通胀率不会促使英国央行在今年及明年收紧货币政策，它需要观察薪资增长是否能跟上物价，以及退欧谈判的进展情况。

英国国家统计局称，6月CPI升幅放缓是因燃油价格下跌。

电脑游戏和设备成本下降也是原因之一。电脑游戏和设备成本在5月推高通胀。

6月零售物价通胀率降至3.5%，5月时为3.7%。

英国国家统计局指出，扣除油价及食品等波动较大项目后，核心消费者物价通胀率放缓至2.4%，市场分析师原预期持平于2.6%。

统计局并称，涵盖住房成本的通胀指标--CPIH，由2.7%小跌至2.6%。

生产者物价数据显示，消费者物价的最大压力正在减轻。

6月生产者产出物价同比增幅为3.3%，创去年12月以来最低，符合路透调查预估。

6月生产者投入物价同比上涨9.9%，为9月以来最小增幅。

另一方面统计局公布，5月房价按年上涨4.7%，低于4月时的5.3%增幅。

伦敦房价上涨3.0%，为英国增幅第二低地区，进一步显示英国退欧公投后伦敦楼市走软。(完)