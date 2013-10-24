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债券 | 2013年 10月 24日 星期四 22:26 BJT

标题新闻：10月英国来年通胀预期升至两年最高3.2%，5-10年年通胀预期升至3.9%-花旗/YOUGOV

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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