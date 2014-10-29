英国经济：10月通胀预期持稳于五年低位--YouGov调查

路透伦敦10月29日 - 英国民调机构YouGov周三公布的月度调查显示，英国民众10月对未来12个月的通胀预期持稳于1.9%，齐平2009年以来最低水准。

对未来五至10年的通胀预期从9月的3.0%降至2.9%。

“与2009年情况不同，当前通胀预期下滑，并未伴随着通缩预期升温，”这项调查发起者花旗的分析师Michael Saunders表示。“一般民众的预期更加紧密地集中在低水平但为正值的通胀预期上。这可能会让央行货币政策委员会安心。”

9月官方消费者物价指数(CPI)升幅降至1.2%，创五年低点，且远低于英国央行2.0%的目标水准。(完)