英国经济：10月通胀预期持稳于五年低位--YouGov调查

英国经济：日首相警告英退后监管规定调整不要出现“断崖式坠落”局面
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
路透伦敦10月29日 - 英国民调机构YouGov周三公布的月度调查显示，英国民众10月对未来12个月的通胀预期持稳于1.9%，齐平2009年以来最低水准。
对未来五至10年的通胀预期从9月的3.0%降至2.9%。
“与2009年情况不同，当前通胀预期下滑，并未伴随着通缩预期升温，”这项调查发起者花旗的分析师Michael Saunders表示。“一般民众的预期更加紧密地集中在低水平但为正值的通胀预期上。这可能会让央行货币政策委员会安心。”
9月官方消费者物价指数(CPI)升幅降至1.2%，创五年低点，且远低于英国央行2.0%的目标水准。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透5月1日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国 盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/日) 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/5/1 BMO AMG.N Q1 2017 Affiliated Managers Group Inc 2017/5/1 BMO DISH.OQ Q1 2017 DISH Network Corp 2017/5/1(预估) BMO EXPD.OQ Q1 2017 Expeditors International of Washington Inc 2017/5/1 BMO CAH.N Q3 2017 康德乐健康(Cardinal Health) 2017/5/1 BMO CMS.N Q1 20