英国必须加速推动基建项目 以因应脱欧冲击--英国商会

路透伦敦9月12日 - 英国商会(BCC)周一表示，英国政府需加速对大型基建项目做出决策，以扶助国内经济抵御脱欧公投所导致的经济放缓。

英国商会将2016年经济成长预估由前次预测的2.2%降至1.8%，2017年及2018年则分别降至1.0%及1.8%。

“政府应启动那些搁置过久、一长串提振景气的基建项目，包括为新机场跑道、新核能投资，以及公路和铁道计划做出坚定的决策，”BCC代理总干事Adam Marshall指出。

财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)上周表示，由于大型基建项目要花上太久的时间才会对经济产生效应，因此将在11月发布的预算计划当中，这将不会成为预算的重点项目；但他指出，在必要时可能为适度的基建项目提供融资。

英国决议脱欧引发的衰退预期，已然在8月经济数据反弹后退烧，其中包括消费者信心回升。但有迹象显示，企业对经济构成较长期的拖累效应。

BCC表示，预期2016年企业投资下降2.2%，2017年下滑3.4%，与之前预估的上升4.5%与7.4%大相径庭。

会计企业BDO的另一项分析也呼吁做出更多基建投资，并表示企业信心因英国退欧公投而下滑后，已开始恢复。

8月BDO乐观指数由7月所及的三年低点97.9反弹至98.7。这项根据企业与央行调查数据计算得出的指数，显示衰退条件指数为95，2%长期成长率指数为100。

另外，信用卡公司Visa周一则表示，其英国消费者支出指数表明，8月整体消费者支出仅较7月上升0.1%，为近三年来最低升幅。

该指数7月跳升1.6%，当时官方数据也显示，尽管公投决定退欧，消费者仍然大量支出。官方8月零售销售数据将于周四公布。(完)