《热点透视》英国可能等到2016年才升息 甚或更晚

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell；编译 王丽鑫

路透伦敦8月14日 - 英国今年或明年初会升息吗？2014年年初以来市场一直在猜测。连热点透视都揣测，如果国内生产总值(GDP)加速增长扭转通胀下降的情况，英国央行可能会在主要央行中率先升息。但若通胀维持低位，则英国可能等到2016年甚至更晚才升息。

英国央行总裁卡尼在8月13日公布季度通胀报告时称，英国“貌似正常”。但不正常的是，英国生产力较2008年水平低逾4%，且六年来薪资增长几乎一直落后于通胀率。在几十年来最严重的危机打压下，英国经济结构已经下移。均衡利率也随之下降。

基础改变对于肯定会影响政策利率的一项因素产生了负面影响：即通胀率。除非薪资开始加速涨升，否则通胀可能维持低档。英国央行对通胀率的最新预测是，2017年中以前维持在2%目标水平或其下方。如果这项预测是正确的，为何还要升息？

当然央行的预测可能是错的，以前也常出现这种状况。通胀率小幅上升，可能就会引起货币政策委员会(MPC)的迅速回应。不过除国内经济复苏极其缓慢以外（自2007年以来英国人均GDP仍低5.6%），英国还面临外部下行的压力。欧元区通胀降至仅0.4%，法国和德国增长停滞。英国虽为岛国，但仍将受到欧陆的拖累。

英国央行的经济成长预测看来确实乐观。央行预计2015年GDP增长率将接近3%。但英国经济在弹回2008年水平后，面对欧洲经济放缓的状况，英国经济成长步伐很容易放缓。这也可能拉低通胀。

市场预计欧元区在2016年底以前不会升息。而投资者预计英国远远在此之前升息，可能也是错的。(完)

(译文审校 龚芳)

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