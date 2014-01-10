《热点透视》英国将是率先升息的发达国家

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas 编译 戴素萍
路透伦敦1月9日 -英国央行总裁卡尼承诺长期维持英国的低政策利率。在周四的货币政策委员会会议上，卡尼在这方面将不会遭遇挑战。但今年稍晚，现实面或许会迫使他改变心意。
吹遍美国和欧洲大多数国家的通胀放缓之风，终于在2013年底飘向英国。英国11月消费者物价指数(CPI)较上年同期的增幅降至2.1%。但过去五年来，英国在通胀控制方面显得落于人后。自从2008年3月以来，英国的CPI年增幅达3.2%，远高于英国央行的2%目标，相比之下，美国和欧元区则仅有1.9%和1.7%。
如今英国央行处于自己的通胀安全区内。但英国的物价增速仍比欧美国家来得快。英国经济也在迅速增强当中。如今预估2014年国内生产总值(GDP)可望超过2%。制造商在投资，失业率下滑，房价则攀高，使得消费者出手更大方。
不过，经济面不是全都大好。一些零售商过了个糟糕的圣诞节，薪资增幅仍然少得可怜。此外，英镑升值，使得进口物价下滑，进而抑制通胀。
但这些都很容易出问题。房价攀升可能带动其他物价。交易员对于经常帐赤字(目前相当于GDP的4%)的担心则可能拖累英镑并推高通胀。当企业增加聘雇时，经验丰富的员工难寻，薪资就会水涨船高了。
假设英国通胀率升至高于3%。这不在英国央行的预期内，但央行在这方面的预测纪录糟透了。如果其他地区的通胀仍偏低，英国的例外情况恐怕会吓死市场。
英国央行将别无选择。调升借款成本将是保护英国免于发生一场英镑危机的唯一可靠办法。(完)
(译文审校 艾茂林)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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