《热点透视》市场乐观而央行或许审慎 英国升息前景难料

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 李春喜

路透伦敦4月17日 -市场对英国经济如此乐观，以至于他们预期英国央行会提早而非延后加息。失业率下降？这算是买入英镑和卖出英债的一个理由。通胀率下滑呢？这对于实质工资和消费利好，因此也有利于经济增长。交易员们认为英国央行不会对这些表现无动于衷。

在这种想法推动下，英镑贸易加权指数升至2008年以来最高，10年期英债收益率(殖利率)过去两日上涨五个基点。市场的乐观情绪可能还会持续一段时间。毕竟，交易员们的想法曾被证明正确。2月时，英国央行觉得交易员们的看法值得接受，承认可能在2015年而不是2016年升息。

不过，英国央行对经济可能没有那么乐观。央行已经放弃将失业率降至7%作为升息的重要参考指标，而且虽然周四公布的失业率降至6.9%，但质量却不高，主要由于自谋职业和兼职就业的增长所致。

另外家庭可能感觉经济压力有所减轻，因为总薪资增幅近四年来首次与通胀齐平。不过，剔除奖金后，通胀涨幅仍高于工资增长，这基本上不是可以提早升息的兆头。

对增长前景的赞美热情也需要降降温。虽然国际货币基金组织(IMF)预测今年英国国内生产总值(GDP)增长2.9%，高于其他主要发达国家。不过总产出仍较危机前峰值水平低1.4%。另外，英国央行对于升息带来的“低通胀”风险可能比投资者更担心。在其他国家，通胀下降的势头一直难以解释，逆转的难度则更大。

央行也不大可能用加息这样的“钝器”作为应对房价加速上涨的首选手段。毕竟，加息将提高所有刚踏入有房者门槛的人的借款成本。

市场对利好消息过于关注，而央行看到的情况可能没那么美好。(完)

(译文审校 高琦)

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