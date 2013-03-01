英国年轻人乐于求教互联网 而不是祖父母

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Li-mei Hoang

路透伦敦2月28日 - 周四公布的一项英国调查显示，英国的祖父母正面临孙辈不再向其求教的危险，后者更习惯于在互联网寻找答案。

将近九成的英国祖父母声称，他们的孙辈甚至连很简单的任务都没有问过他们的建议，而是诉诸网络渠道，比如谷歌、 YouTube和维基百科获得信息。

受清洁产品公司Dr Beckmann委托进行的这项研究发现，沉迷于智能手机、笔记本和平板电脑的年轻一代，对关于如何煮鸡蛋，熨衣服甚至自己家族历史细节的答案都很容易在网上找到。

发言人Susan Fermor在声明中表示：“祖父母认为，谷歌、YouTube、维基百科以及大量的互联网设备，他们正在被冷落。”

“他们意识到，那些整体沉迷在笔记本电脑、平板电脑和智能手机上的孙辈们觉得在互联网上搜索信息更快更容易。”

针对1,500名祖父母进行的这项调查发现，孩子们会选择自己研究他们年长亲戚的生活轨迹，而不会直接询问祖父母，仅有33%的祖父母们会被问及：“你们年轻时的生活是怎样的？”

有近三分之二的祖父母认为，他们的传统角色在现代家庭生活中越来越不重要，其中有近96%的人声称，他们年幼时问自己的祖父母的问题要多得多。（完）