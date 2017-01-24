焦点：英国推出干预主义政策 为退欧后工业复苏做准备

路透伦敦1月23日 - 英国政府周一宣布一项新的干涉主义举措，以便让严重依赖服务业的英国经济在退欧后重新趋向平衡，由此也告别了保守党传统的自由主义经济政策。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)的“现代工业策略”要求关键行业更加紧密地合作，以获得政府的支持。这项策略目的在于提高生产率、振兴工业生产，并刺激技术和研发领域的投资。

这种把重点放在工业上面，同时转而采取政府干预的做法，挑战了前首相英国前首相撒切尔(Thatcher)所倡导的自由经济理念。

“这项策略的基础在于政府的一种新姿态，不是退后让企业自行去做，而是走上前来以一种全新的积极姿态为企业提供支持，”特雷莎·梅在有关这项政策的说明文件中写道。

特雷莎·梅要求商界通力应对行业特定的挑战，她提到一些成功合作的案例帮助吸引了海外投资，比如日产(Nissan)汽车(7201.T)等，并使BAE Systems (BAES.L)等航空企业得以发展竞争优势。

她承诺以解决监管障碍的“行业协议(Sector Deals)”作为回报，研究如何通过贸易和投资协定增加出口，并支持设立新机构以提供领导机制、促进创新或提高技能。

英国政府表示，已完成了生命科学、超低排放车辆、核工业及创意产业等数个行业协定的先期工作。但政府称，对于“可以构建强力领导机制以应对共同的挑战和机遇”的任何行业，政府会与之合作。

**生产率难题**

英国部分地区经历了数十年的工业衰退境况后，这项计划旨在更均衡地分配财富。

该计划旨在提高英国的生产率，并列举了美国和韩国等国采取政府定向干预取得的成功。长期以来英国的生产率均落后于德国和法国等欧洲对手。

英国政府在这项策略中列出了10个战略支柱，比如发展技能和改进采购。

那些希望自己被政府列入优先政策的产业对这项策略反应积极，其中包括废弃物管理公司以及新核电厂的建造商。

但不是所有行业都认为它们将获益。

一个要求匿名的消费品行业高管表示，消费品在优先级列表中非常靠后。

“高技能和高收入的人，是推动经济支出和增长的动力。医药、重工业和信息科技(IT)--所有这些行业总是较受青睐，”该高管称。

**工业战略华丽复活**

自去年脱欧公投数周后接任首相以来，特雷莎·梅就把一度过时的工业战略概念晋升为她最首要的政治议题，并在政府设立一个新部门来领导，她还担任负责此事的内阁高级委员会的主席。

脱欧对英国金融服务业料将形成杀伤力，有几家银行忧心将失去欧盟准入，正计划着把数千岗位迁至海外。

特雷莎·梅上周表示英国将退出欧盟单一市场，并寻求与欧盟达成自贸协定--批评人士称这种硬脱欧的作法将对工业策略造成破坏。

“这就好比是球队教练把大家的鞋带绑在一起，同时却告诉大家有赢得比赛的计划，”亲欧盟的自由民主党工商事务发言人Don Foster说。

特雷莎·梅在英格兰西北部召开的特别内阁会议上公布了完整提案，其中包括提升技能及数学教育、以5.56亿英镑基建项目投资。

英国服务业图表tmsnrt.rs/2jSUJMK

(完)