焦点：英国推出干预主义政策 为退欧后工业复苏做准备

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透伦敦1月23日 - 英国政府周一宣布一项新的干涉主义举措，以便让严重依赖服务业的英国经济在退欧后重新趋向平衡，由此也告别了保守党传统的自由主义经济政策。
英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)的“现代工业策略”要求关键行业更加紧密地合作，以获得政府的支持。这项策略目的在于提高生产率、振兴工业生产，并刺激技术和研发领域的投资。
这种把重点放在工业上面，同时转而采取政府干预的做法，挑战了前首相英国前首相撒切尔(Thatcher)所倡导的自由经济理念。
“这项策略的基础在于政府的一种新姿态，不是退后让企业自行去做，而是走上前来以一种全新的积极姿态为企业提供支持，”特雷莎·梅在有关这项政策的说明文件中写道。
特雷莎·梅要求商界通力应对行业特定的挑战，她提到一些成功合作的案例帮助吸引了海外投资，比如日产(Nissan)汽车(7201.T)等，并使BAE Systems (BAES.L)等航空企业得以发展竞争优势。
她承诺以解决监管障碍的“行业协议(Sector Deals)”作为回报，研究如何通过贸易和投资协定增加出口，并支持设立新机构以提供领导机制、促进创新或提高技能。
英国政府表示，已完成了生命科学、超低排放车辆、核工业及创意产业等数个行业协定的先期工作。但政府称，对于“可以构建强力领导机制以应对共同的挑战和机遇”的任何行业，政府会与之合作。
**生产率难题**
英国部分地区经历了数十年的工业衰退境况后，这项计划旨在更均衡地分配财富。
该计划旨在提高英国的生产率，并列举了美国和韩国等国采取政府定向干预取得的成功。长期以来英国的生产率均落后于德国和法国等欧洲对手。
英国政府在这项策略中列出了10个战略支柱，比如发展技能和改进采购。
那些希望自己被政府列入优先政策的产业对这项策略反应积极，其中包括废弃物管理公司以及新核电厂的建造商。
但不是所有行业都认为它们将获益。
一个要求匿名的消费品行业高管表示，消费品在优先级列表中非常靠后。
“高技能和高收入的人，是推动经济支出和增长的动力。医药、重工业和信息科技(IT)--所有这些行业总是较受青睐，”该高管称。
**工业战略华丽复活**
自去年脱欧公投数周后接任首相以来，特雷莎·梅就把一度过时的工业战略概念晋升为她最首要的政治议题，并在政府设立一个新部门来领导，她还担任负责此事的内阁高级委员会的主席。
脱欧对英国金融服务业料将形成杀伤力，有几家银行忧心将失去欧盟准入，正计划着把数千岗位迁至海外。
特雷莎·梅上周表示英国将退出欧盟单一市场，并寻求与欧盟达成自贸协定--批评人士称这种硬脱欧的作法将对工业策略造成破坏。
“这就好比是球队教练把大家的鞋带绑在一起，同时却告诉大家有赢得比赛的计划，”亲欧盟的自由民主党工商事务发言人Don Foster说。
特雷莎·梅在英格兰西北部召开的特别内阁会议上公布了完整提案，其中包括提升技能及数学教育、以5.56亿英镑基建项目投资。
英国服务业图表tmsnrt.rs/2jSUJMK
(完)
(编译 郑茵/王琛/杜明霞/李婷仪 审校 龚芳/李爽/张若琪/张荻)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。