英国计划重新开放驻伊朗大使馆

路透伦敦6月17日(记者 Andrew Osborn/William James) - 英国周二表示，将会“在几个月内”重新开放驻伊朗大使馆。这一外交突破说明，西方国家渴望在伊拉克等问题上获得伊朗的帮助。英国驻伊朗大使馆已关闭逾两年半。

此前，美国称或许会对伊拉克发动空袭，并与伊朗联手行动，支持伊拉克政府。

英国外交大臣黑格宣布了这一声明。该声明很可能会增加世界主要国家在伊核谈判上取得进展的希望。

2011年，英国驻德黑兰大使馆遭伊朗抗议者袭击，英国切断了与伊朗的直接外交关系。2013年伊朗大选，相对温和的鲁哈尼上台为西方与伊朗关系的解冻奠定了基础。

黑格表示，英国将迅速行动，重新开放英国驻伊朗大使馆，但表示初期不会向伊朗人提供签证服务。

黑格在致议会的书面声明中指出：“伊朗是地区重要国家，维护世界各地的使馆，即便在比较困难的条件下，是英国全球外交战略的中心支柱。我认为...现在重新开放英国驻伊朗大使馆的条件已经成熟。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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