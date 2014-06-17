英国外交大臣黑格称将发布与伊朗双边关系的声明

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦6月16日 - 英国外交大臣黑格周一称，将“很快”发布改善与伊朗双边关系的声明。
英国去年11月和伊朗恢复了外交关系，任命了一名非常驻代办，但并未重新开放驻德黑兰大使馆。两年前，英国驻德黑兰大使馆遭一伙愤怒的暴徒冲击。
英国反对党--工党外交事务发言人Douglas Alexander在议会问起伊拉克危机是否表明有理由“确保（英国）在德黑兰的有效外交存在”，黑格回答称，他周六与伊朗外长谈论了“一些问题”。
“他（Alexander）说有理由进一步推进双边关系。我与伊朗外长讨论了这个问题。我很快就会更加详细地阐述这个问题。”黑格说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：