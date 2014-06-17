英国外交大臣黑格称将发布与伊朗双边关系的声明

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦6月16日 - 英国外交大臣黑格周一称，将“很快”发布改善与伊朗双边关系的声明。
英国去年11月和伊朗恢复了外交关系，任命了一名非常驻代办，但并未重新开放驻德黑兰大使馆。两年前，英国驻德黑兰大使馆遭一伙愤怒的暴徒冲击。
英国反对党--工党外交事务发言人Douglas Alexander在议会问起伊拉克危机是否表明有理由“确保（英国）在德黑兰的有效外交存在”，黑格回答称，他周六与伊朗外长谈论了“一些问题”。
“他（Alexander）说有理由进一步推进双边关系。我与伊朗外长讨论了这个问题。我很快就会更加详细地阐述这个问题。”黑格说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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