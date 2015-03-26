英国称若伊核谈判达不成协议 可能导致中东军备竞赛

英国外交大臣哈蒙德称，伊朗核谈判若不能达成协议，将意味着中东局势从“根本上”变得更不稳定，可能引发该地区核军备竞赛。六大国与伊朗本周稍晚将在瑞士恢复核谈。哈蒙德说：“我态度依然明确，宁可达不成协议，也好过达成个糟糕的协议。但我们也应该对这个选项有清醒认识。达不成协议就意味着对铀浓缩没有限制，对（核）研发没有限制，没有独立的监测或核实。这意味着中东局势会从根本上变得更加不稳，可能出现核军备竞赛。”路透