（重发）安倍警告英退后监管规定调整不要出现“断崖式坠落”局面

（重发以删除冗余字符）

路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。

在与特雷莎·梅会谈的一天后，安倍明确表达自己对英国脱欧的担忧，但同时也强调他对英国的长期承诺。

包括日产汽车(7201.T)和日立(6501.T)在内的日本企业已在英国投资逾400亿英镑(520亿美元)。日本企业在英国雇佣的员工人数总计14万人。

“当英国离开欧盟时，如果相关规定在一夜之间改变，将令人担忧可能出现更多困惑，”安倍在伦敦向记者称。

安倍补充说，他希望英国将“令退欧进程顺利、透明，包括设立一个过渡期”放在首位。

自从英国去年6月23日公投意外决定退欧以来，日本围绕退欧对英国的影响异常强烈地公开表达关切。英国是继美国之后，日本投资的第二重要目的地。

“日本支持一个强大的英国和一个强大的欧洲，”安倍说，“在确保英国顺利成功脱离欧盟的同时，有必要保持欧洲作为一个整体的坚定团结，”安倍说。

特雷莎·梅周五与安倍会谈后表示，她希望确保“英国仍是欧洲最好的经营和壮大一个企业的地方，不管这家企业是国内的还是国外的。”

特雷莎·梅列举了一些日企对英国退欧抱有信心的证据，包括软银(9984.T)收购英国最有价值的科技公司ARMARM.L，日产汽车致力于在桑德兰(Sunderland)工厂生产Qashqai新车型，以及丰田汽车在德比(Derby)投资2.4亿英镑。

特雷莎·梅曾表示，她希望英退协议能让日产和其他汽车制造商在英国繁荣发展。日产去年表示，已经接到保证，获准提高桑德兰工厂的产量。(完)