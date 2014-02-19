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市场报道 | 2014年 2月 19日 星期三 18:28 BJT

英国数据：截至12月三个月失业率意外上升，可能增强央行维持低利率预期

路透伦敦2月19日 - 英国国家统计局周三公布的数据显示，截止12月三个月的失业率意外上升，这进一步支撑了英国央行不急于升息的信号。

数据显示，截止12月的三个月失业率微升至7.2%，截止11月三个月的失业率为7.1%。

路透调查的分析师预计持稳在7.1%。

本次数据公布前，由于失业率下降意外增快，英国央行被迫调整了前瞻性指引。

上周三，英国央行表示，在考虑是否升息时，除了失业率之外还要看经济的一系列指标，而且央行不急于升息。

这次失业率上升可能增强央行将保持低利率一段时间的预期。

英国1月请领失业金人数减少2.76万人，预估为减少2万人。(完)

(编译 李春喜 审校 田建华)
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