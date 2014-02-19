英国数据：截至12月三个月失业率意外上升，可能增强央行维持低利率预期

美股业绩：福特汽车第一季净利16亿美元超预期，重申2017年获利预测
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
路透伦敦2月19日 - 英国国家统计局周三公布的数据显示，截止12月三个月的失业率意外上升，这进一步支撑了英国央行不急于升息的信号。
数据显示，截止12月的三个月失业率微升至7.2%，截止11月三个月的失业率为7.1%。
路透调查的分析师预计持稳在7.1%。
本次数据公布前，由于失业率下降意外增快，英国央行被迫调整了前瞻性指引。
上周三，英国央行表示，在考虑是否升息时，除了失业率之外还要看经济的一系列指标，而且央行不急于升息。
这次失业率上升可能增强央行将保持低利率一段时间的预期。
英国1月请领失业金人数减少2.76万人，预估为减少2万人。(完)
(编译 李春喜 审校 田建华)
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
Anthem Inc以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导 。