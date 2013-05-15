美英成为国外求职者最理想的移居目的地--民调

独家：汇丰计划2017年在华增聘1000名员工 其中多数在珠三角
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透伦敦5月15日 - 周三公布的一项调查调查发现，英国超越澳大利亚，成为寻求海外生活和工作经历的专业人士的第二首选目的地。
民调称，尽管求职者对英国脆弱的经济、高昂的家庭支出以及缩水的工资有所担心，但英国日益奠定的科技企业中心的声誉让这些担忧都黯然失色。
美国依然是寻求移居海外的专业人士最理想的目的地，其次是英国、澳大利亚、新加坡、加拿大和瑞士。
人力中介公司Hydrogen的Dan Fox表示：“美国依然是主导力量，但英国显然在迎头赶上。”该公司在90个国家对2,000人进行了此次调查。
“我们看到大量欧洲人前往英国工作。人往高处走。”
该调查称，寻求海外工作的人最大的动力在于更好的就业机会，新的体验以及收入增加的可能。
完整调查结果可点击：here(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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