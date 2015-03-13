英国欲加入亚洲基础设施投资银行

路透伦敦3月12日 - 英国表示，将谋求成为亚洲基础设施投资银行(AIIB)的创始成员。AIIB是中国支持的最新地区组织，已引发美国对治理标准的担忧。

AIIB去年在北京成立，以刺激运输、能源、电信等领域的投资。分析师曾表示，这可能会挑战西方所主导的世界银行和亚洲开发银行。

然而英国财政部周四表示，AIIB可望补足这些组织在亚洲区已完成的工作。

英国财政部并称，本月将与其他创始成员举行会议，以就AIIB的治理原则及责任安排达成一致。英国是第一个谋求成为AIIB成员的主要西方国家。

英国财政大臣欧思邦表示，加入这一银行将促进英国与中国等该地区国家的商业和投资关系。

但英国的声明遭到美国政府的冷淡回应。

白宫国家安全委员会一位发言人表示，美国担心亚洲基础设施投资银行在管理、环境及社会保障方面是否有足够高的标准。

“需要指出的是，亚洲基础设施投资银行的未来成员国要为协议条款采纳的标准及执行情况负责，”这位发言人称。

“这是英国的自主决定。我们希望并期待英国利用自己的发言权促进采行高标准，”他称。(完)

(编译 戴素萍/于春红; 审校 张荻/张涛)

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