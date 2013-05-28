英国士兵街头遇害 引发示威抗议

路透伦敦5月27日（记者 Costas Pitas） - 约1,000名极右翼示威者周一在伦敦市中心游行，高喊“穆斯林杀人犯滚出去”。

上周，现年25岁的英国士兵Lee Rigby光天化日之下在伦敦街头被两名男子杀害。这两名男子称以伊斯兰教的名义将Rigby杀死。他们的行为震惊了英国，并引发对穆斯林的强烈抵制，包括冲击清真寺。

极右翼组织英国防御联盟的支持者在首相卡梅伦的官邸外进行了大体和平的示威，不过气氛紧张。他们挥舞标语，高喊反伊斯兰的口号。

“伊斯兰极端主义可能是英国面临的头号威胁。”示威者Ben Gates说道。其他示威者高喊“穆斯林爆炸凶犯滚出去”。

示威者Samuel Hame提及Rigby时称：“他从国外战场上幸存归来，回到了亲人这里，发生在他身上的事情无法让人接受。”

上周六，近2,000人在北部城市纽卡斯尔举行了类似的示威游行。周五夜间，两名男子因向东北部城市格里姆斯比一个伊斯兰文化中心投掷燃烧弹而被捕。上周也发生了类似的袭击事件。

反种族主义团体警告称，可能发生更多报复行为。卡梅伦面临巨大压力。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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