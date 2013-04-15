伦敦政治经济学院指责BBC利用学生暗访朝鲜

新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
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路透伦敦4月14日（记者 Michael Holden） - 英国伦敦政治经济学院（LSE）周日指责BBC，称其利用在朝鲜的学术访问活动秘密拍摄纪录片，令毫不知情的学生身处险境。
该学院称，三名BBC记者3月底时加入一个学生社团赴朝旅行，当中包括知名记者John Sweeney，他们假扮成游客拍摄关于朝鲜的纪录片。
该学院指出，学生们曾被告知可能会有“一名记者”随行，但他们不知道BBC的目的是借旅行为其时事节目《广角镜》（Panorama）秘密拍摄纪录片。
“这不是LSE官方组织的旅行，”该学院校长Craig Calhoun在Twitter写道。“是BBC组织的，他们利用学生社团招募了一些学生，以遮掩实情。”
LSE学生会秘书长Alex Peters-Day对Sky News表示，学生们很晚才知道BBC的意图。一名学生表示，她是在飞往朝鲜的途中才知道实情。
她表示，BBC将学生当做“人盾”。
“BBC员工承认，这个团体是被故意误导参与旅行中BBC项目的，”伦敦政治经济学院在向媒体公布的告员工和学生的电子邮件中说道。
该学院称，学院主席已要求BBC取消将于周一播放的该纪录片，但遭到BBC方面的拒绝。
该学院指出，朝鲜的许多方面都是一些学术研究的合理目标，但BBC此举严重损害该校的声誉，对该校今后访问朝鲜和其他国家的机会造成危害。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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