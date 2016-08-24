英国工党党魁候选人史密斯称若无二次公投 将阻挠退欧谈判

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透伦敦8月24日 - 英国工党党魁候选人史密斯(Owen Smith)周三表示，除非政府承诺进行第二次公投或举行大选，否则他将设法让国会阻挠退欧谈判。
在6月23日公投中，52%英国民众投票支持退出欧盟，但史密斯表示，一些选民是受到欺骗才支持退欧，由于公投之后有迹象显示英国经济可能放缓，选民可能会重新考虑立场。
英国首相特雷莎·梅将等到明年才会引用第50条款，正式展开退欧程序，但是否能在缺少国会表决之下展开程序，目前并不明朗。
“除非特雷莎·梅承诺对程序最后的退欧协议举行第二次公投或大选，否则我们将在国会表决阻止任何启动第50条款的企图，”史密斯发表声明称。
他表示，英国退欧的相关事务有太多不确定性。
“谁也不知道退欧会怎样。有可能会损害工人权利，破坏环境保护，令我们的国民健康服务体系面临外来竞争，加大我们与邻国贸易的难度，并损害我们的经济。”
6月公投以来，工党面临建党116年以来最大危机，多数工党议员投票收回对左翼党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)的支持，导致一年内的第二次领导人竞选。史密斯是柯尔宾的唯一挑战者。
留欧派批评柯尔宾的不作为，称他对留欧派的支持不够，为退欧派的胜利做出间接贡献。
工党新党魁将在工党9月24日的会议上宣布。(完)
(编译 蔡美珍/刘秀红；审校 李春喜)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
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