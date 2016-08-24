英国工党党魁候选人史密斯称若无二次公投 将阻挠退欧谈判

路透伦敦8月24日 - 英国工党党魁候选人史密斯(Owen Smith)周三表示，除非政府承诺进行第二次公投或举行大选，否则他将设法让国会阻挠退欧谈判。

在6月23日公投中，52%英国民众投票支持退出欧盟，但史密斯表示，一些选民是受到欺骗才支持退欧，由于公投之后有迹象显示英国经济可能放缓，选民可能会重新考虑立场。

英国首相特雷莎·梅将等到明年才会引用第50条款，正式展开退欧程序，但是否能在缺少国会表决之下展开程序，目前并不明朗。

“除非特雷莎·梅承诺对程序最后的退欧协议举行第二次公投或大选，否则我们将在国会表决阻止任何启动第50条款的企图，”史密斯发表声明称。

他表示，英国退欧的相关事务有太多不确定性。

“谁也不知道退欧会怎样。有可能会损害工人权利，破坏环境保护，令我们的国民健康服务体系面临外来竞争，加大我们与邻国贸易的难度，并损害我们的经济。”

6月公投以来，工党面临建党116年以来最大危机，多数工党议员投票收回对左翼党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)的支持，导致一年内的第二次领导人竞选。史密斯是柯尔宾的唯一挑战者。

留欧派批评柯尔宾的不作为，称他对留欧派的支持不够，为退欧派的胜利做出间接贡献。

工党新党魁将在工党9月24日的会议上宣布。(完)