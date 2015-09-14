英国工党迎来新党魁 面临分裂危机

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Kylie MacLellan

路透伦敦9月13日 - 英国反对党工党新党魁杰里米·科尔宾（Jeremy Corbyn）的副手瓦特森（Tom Watson）周日称，工党必须在科尔宾的领导下团结起来。他还透露，自己与科尔宾在防务及外交政策等方面上存在分歧。

老牌左翼政客科尔宾在工党成员及支持者中获得了59.5%的支持率，但在工党议员中的获得的支持却寥寥无几。有些工党议员表示，如果工党走左倾路线，将无法在2020年赢得下届大选。

“我理解议会同仁的担忧，这对工党而言是巨变，否认这是巨大的政治重组没有意义，科尔宾已经获得了我党成员赋予的艰巨使命，”周六当选为工党副党魁的瓦特森对BBC说。

“我对同仁们说，请继续关注事态发展，尊重我党成员赋予他的使命，试着团结起来。”

瓦特森称发动反对科尔宾政变的机率为“零”，但承认在政策上存在需要克服的分歧，这将会交由工党成员来表决。

瓦特森还称，在2017年底就英国是否留在欧盟进行公投时，他无疑会支持英国留在欧盟。

一些英国亲欧人士担心，科尔宾的崛起会令鼓励工党选民支持英国留在欧盟的希望化为泡影。

工党议员John Mann称，若科尔宾领导工党在明年5月的地方及地区选举中获胜，才有权带领工党角逐2020年大选。

“但他若未能做到这一点，我党就必须行动，”Mann在《星期天邮报》发文写道。“如果经证实我们确实选了一位错误的领导人，我们就不能……再次坐视不管。”（完）