英国工党迎来新党魁 面临分裂危机

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Kylie MacLellan
路透伦敦9月13日 - 英国反对党工党新党魁杰里米·科尔宾（Jeremy Corbyn）的副手瓦特森（Tom Watson）周日称，工党必须在科尔宾的领导下团结起来。他还透露，自己与科尔宾在防务及外交政策等方面上存在分歧。
老牌左翼政客科尔宾在工党成员及支持者中获得了59.5%的支持率，但在工党议员中的获得的支持却寥寥无几。有些工党议员表示，如果工党走左倾路线，将无法在2020年赢得下届大选。
“我理解议会同仁的担忧，这对工党而言是巨变，否认这是巨大的政治重组没有意义，科尔宾已经获得了我党成员赋予的艰巨使命，”周六当选为工党副党魁的瓦特森对BBC说。
“我对同仁们说，请继续关注事态发展，尊重我党成员赋予他的使命，试着团结起来。”
瓦特森称发动反对科尔宾政变的机率为“零”，但承认在政策上存在需要克服的分歧，这将会交由工党成员来表决。
瓦特森还称，在2017年底就英国是否留在欧盟进行公投时，他无疑会支持英国留在欧盟。
一些英国亲欧人士担心，科尔宾的崛起会令鼓励工党选民支持英国留在欧盟的希望化为泡影。
工党议员John Mann称，若科尔宾领导工党在明年5月的地方及地区选举中获胜，才有权带领工党角逐2020年大选。
“但他若未能做到这一点，我党就必须行动，”Mann在《星期天邮报》发文写道。“如果经证实我们确实选了一位错误的领导人，我们就不能……再次坐视不管。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
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