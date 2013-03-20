表格：英国2月请领失业金人数减少1,500人，降幅不及预估

投行观点：Bunge评级从中性下调至减码--摩根大通
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路透伦敦3月20日 - 英国国家统计局周三公布：
* 英国2月请领失业金人数减少1,500人(预估为减少5,000人)；失业率为4.7%。
* 英国截至1月的三个月间英国按国际劳工组织标准计算的失业人口增加7,000人,失业率为7.8%(调查预估为7.8%)
* 英国2月请领失业金人数降至154.2万人，为2011年6月以来最低.
以下为详细数据:
请领失业金人数 2月 1月 预估
较前月变动 -1,500 -10,000 (-12,500) -5,000
失业率(%) 4.7 4.7 (4.7)
失业人口(百万人) 1.542* 1.543 (1.541)
按国际劳工组织(ILO)标准计算 :
11月-1月 8月-10月 2012年11月-1月 预估
失业人口(百万) 2.516 2.510 2.652
失业率(%) 7.8 7.8 8.3 7.8
三个月变动(千) 7,000 -- --
* 为2011年6月以来请领失业金人数最少.(完) (编译 许娜; 审校 艾茂林)
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