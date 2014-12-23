中国货币市场：资金续偏紧但属意料之中，公开市场小幅净回笼影响不大

路透上海4月27日 - 中国银行间市场周四早盘资金偏紧，供给较稀少，仍有部分城商农商行以SLF价格上 限报价融入。交易员称，跨月及五一小长假在即，资金价格自然走高，但流动性整体应属平衡，央行公开市场 转为净回笼压力有限。 上海一险企交易员称，早盘资金面还是紧，回购成交量小价格高，不过从近几日经验来看尾盘都能自然平 ，不是特别担心。公开市场小幅净回笼问题不大，反正不会出现系统性风险，央妈也会看着点。 “钱还是有的，有些小城商行借钱可能就是为了帮忙过资金，问大行借了再出给其他机构；交易所今天隔 夜回购也不过13%，折算五一三天假期以后，不是很贵。”他称。 华南一银行交易员表示，银行间流动性总量应无虞，大行近日有出隔夜资金，资金价格走高应主要与月末 因素有关。至于公开市场，每日回笼或投放小几百亿，对市场影响都不是很明显。 中国央行公开市场周四进行500亿元人民币逆回购操作，其中七天期300亿元，14天、28天期各100亿元， 中标利率持平。据此计算，今日将净回笼400亿元，结束此前连续七个交易日的单日净投