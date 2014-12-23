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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 19:38 BJT

重发-表格：英国11月抵押贷款批准件数同比下滑20%--BBA

(重发以跟上红条)
    路透伦敦12月23日 - 英国银行业者协会(BBA)周二公布的经季节调整
数据显示，英国银行业者11月批准36,717件购房抵押贷款，同比下降20%
。
    
    下为具体数据：

                            11月     10月    2013年11月
    购房抵押贷款批准数     36,717   37,153     45,594
    
    经季节调整净抵押贷款   +0.838   +0.797     +0.981
    (单位10亿英镑)
    (完)    
    
  
 (编译 杜明霞；审校 白云)
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