更正(官方)-表格：英国9月抵押贷款批准件数为66,735件，为2008年2月以来最高(10月29日)

标题新闻：eNCA电视报导南非总统祖马重组内阁，撤换财长戈尔丹，路透未能证实这则消息
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(因英国央行公布更正，更正10月29日表格中总净贷款和消费者信贷数据，以及文末备注。)
路透伦敦10月29日 - 英国央行公布：
* 英国9月抵押贷款批准件数为66,735件，为2008年2月以来最高(预估为66,000件)；8月为63,396件
* 英国9月抵押贷款发放金额增加10.32亿英镑(预估为增加12亿英镑)，8月为增加10.69亿英镑
* 英国9月M4货供额较前月增加0.6%，较上年同期增加2.6%，年增幅为2010年6月以来最高
* 英国9月消费者信贷增加9亿英镑，8月为增加7亿英镑
具体数据如下(括号中为前值)：
9月 8月 预估
抵押贷款批准件数 66,735* 63,396 (62,226) 66,000
对个人贷款(单位10亿英镑)
9月 8月 预估
总净贷款 1.9** 1.7 (1.6) --
房屋抵押贷款 1.0 1.1 (1.0) 1.2
消费者信贷 0.9*** 0.7 (0.6) 0.7
M4货币供应量数据(%):
9月 8月
M4 较上月(经季节调整) 0.6 0.7 (0.7)
M4 较上年同期 2.6# 2.1 (2.1)
* 抵押贷款批准宗数为2008年2月以来最高
** 整体家庭贷款增幅为2008年7月来最高(非“2013年6月来最低”)
*** 无担保家庭贷款增幅为2012年12月来最高(非“2013年6月来最低”)
# M4货供额较上年同期增幅为2010年6月以来最高。 (完)
(编译 杜明霞；审校 李春喜)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03