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货币新闻 | 2013年 10月 31日 星期四 19:54 BJT

更正(官方)-表格：英国9月抵押贷款批准件数为66,735件，为2008年2月以来最高(10月29日)

(因英国央行公布更正，更正10月29日表格中总净贷款和消费者信贷数据，以及文末备注。)

路透伦敦10月29日 - 英国央行公布：

* 英国9月抵押贷款批准件数为66,735件，为2008年2月以来最高(预估为66,000件)；8月为63,396件

* 英国9月抵押贷款发放金额增加10.32亿英镑(预估为增加12亿英镑)，8月为增加10.69亿英镑

* 英国9月M4货供额较前月增加0.6%，较上年同期增加2.6%，年增幅为2010年6月以来最高

* 英国9月消费者信贷增加9亿英镑，8月为增加7亿英镑

具体数据如下(括号中为前值)：

9月 8月 预估

抵押贷款批准件数 66,735* 63,396 (62,226) 66,000

对个人贷款(单位10亿英镑)

9月 8月 预估

总净贷款 1.9** 1.7 (1.6) --

房屋抵押贷款 1.0 1.1 (1.0) 1.2

消费者信贷 0.9*** 0.7 (0.6) 0.7

M4货币供应量数据(%):

9月 8月

M4 较上月(经季节调整) 0.6 0.7 (0.7)

M4 较上年同期 2.6# 2.1 (2.1)

* 抵押贷款批准宗数为2008年2月以来最高

** 整体家庭贷款增幅为2008年7月来最高(非“2013年6月来最低”)

*** 无担保家庭贷款增幅为2012年12月来最高(非“2013年6月来最低”)

# M4货供额较上年同期增幅为2010年6月以来最高。 (完)

(编译 杜明霞；审校 李春喜)

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