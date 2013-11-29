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货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 17:37 BJT

表格：英国10月抵押贷款批准宗数创2008年2月以来最高

路透伦敦11月29日 - 英国央行公布：

* 英国10月消费者信贷增加4.57亿英镑(预估为增加6.5亿英镑)，9月为增加10.73亿英镑

* 英国10月抵押贷款批准件数为67,701件(预估为68,500件)，为2008年2月以来最高；9月为66,891件

* 英国10月抵押贷款发放金额增加12.23亿英镑(预估为增加12亿英镑)，9月为增加11.25亿英镑

* 英国10月M4货供额较前月增加0.1%，较上年同期增加2.4%

具体数据如下(括号中为前值)：

10月 9月 预估

抵押贷款批准件数 67,701 66,891 (66,735) 68,500

对个人贷款(单位10亿英镑)

10月 9月 预估

总净贷款 1.7 2.2 (1.9) --

房屋抵押贷款 1.2 1.1 (1.0) 1.2

消费者信贷 0.5 1.1 (0.9) 0.65

M4货币供应量数据(%):

10月 9月

M4 较上月(经季节调整) 0.1 0.5 (0.6)

M4 较上年同期 2.4 2.5 (2.6)(完)
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