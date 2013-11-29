表格：英国10月抵押贷款批准宗数创2008年2月以来最高

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透伦敦11月29日 - 英国央行公布：
* 英国10月消费者信贷增加4.57亿英镑(预估为增加6.5亿英镑)，9月为增加10.73亿英镑
* 英国10月抵押贷款批准件数为67,701件(预估为68,500件)，为2008年2月以来最高；9月为66,891件
* 英国10月抵押贷款发放金额增加12.23亿英镑(预估为增加12亿英镑)，9月为增加11.25亿英镑
* 英国10月M4货供额较前月增加0.1%，较上年同期增加2.4%
具体数据如下(括号中为前值)：
10月 9月 预估
抵押贷款批准件数 67,701 66,891 (66,735) 68,500
对个人贷款(单位10亿英镑)
10月 9月 预估
总净贷款 1.7 2.2 (1.9) --
房屋抵押贷款 1.2 1.1 (1.0) 1.2
消费者信贷 0.5 1.1 (0.9) 0.65
M4货币供应量数据(%):
10月 9月
M4 较上月(经季节调整) 0.1 0.5 (0.6)
M4 较上年同期 2.4 2.5 (2.6)(完)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。