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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 17:44 BJT

表格：英国12月抵押贷款批准数自6月来首次上升，消费者信贷放缓

具体数据如下(括号中为前值)：

12月 11月 预估

抵押贷款批准件数 60,275 58,956(59,029) 59,000

对个人贷款(单位10亿英镑)

12月 11月 预估

总净贷款 2.191 3.148 (3.310) --

房屋抵押贷款 1.612 1.915 (2.059) 2.0

消费者信贷 0.578 1.233 (1.252) 1.2

M4货币供应量数据(%):

12月 11月

M4 较上月(经季节调整) 0.1 0.1 (0.0)

M4 较上年同期 -1.1 -2.7 (-2.8)(完)
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