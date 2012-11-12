英国严重诈骗调查局预计Libor操纵案调查近期将有重大进展

独家：通用汽车2018年将生产和测试上千辆无人驾驶汽车--消息
路透底特律2月17日 - 据两名熟悉通用汽车(General Motors)计划的消息人士本周称，该公司计划在从2018年开始，与其共乘关联公司Lyft一道在测试车队中部署上千辆无人驾驶电动汽车。
路透伦敦11月9日电---英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office)周五表示,预计对伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵案的调查不久将取得重大进展.
该政府机构7月时表示,其可以起诉操纵Libor和其他利率的银行,但尚未决定是否提出指控.
彭博周五援引匿名消息人士的话称,英国检方可能在一个月内拘捕巴克莱(BARC.L)、苏格兰皇家银行(RBS.L)和瑞银UBSN.VX的前交易员和利率报价员.
严重诈骗调查局表示,Libor操纵案调查涉及"大量金融机构".
巴克莱、苏格兰皇家银行和瑞银不予置评.
严重诈骗调查局拒绝对逮捕行动的具体时间、涉及机构或个人的身份置评.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
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