如果退欧贸易谈判受阻 英国或将调降企业税率至10%--报载

路透伦敦10月23日 - 英国星期日泰晤士报引述未具名消息来源称，如果欧盟在英国退欧后拒绝与英国达成自贸协议、或者禁止英国银行业者准入的话，英国或将把企业税率降至10%。

该报称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)的顾问已提出把20%的企业税减半的想法，因围绕其他欧盟国家在退欧协商中可能采取强硬态度的担忧升温。

报导称，英国将通过调降企业税来说服欧盟给予金融服务业者“企业互通权”，使其能继续在欧盟运作，表明分手谈判中或将出现敌意。

上周的欧盟峰会中，领导层清楚表明不会容许英国只挑好处，比如特定行业的自由市场准入，却不承担欧盟成员国的全部责任。

“人们说我们没有任何谈判筹码，”该报引述一位知悉英国政府思维的人士说。该位消息来源并未具名。

“如果他们开始刁难我们，其实我们手上有些不错的好牌。若是他们对通行权说不、施加高关税，那么我们可以把企业税降至10%，”该报导引述消息人士谈话称。

降低企业税可吸引公司从欧盟搬来英国，不但可提振英国经济，还可挑战以低税负吸引跨国大企业进驻的爱尔兰。

英国银行业者协会负责人Anthony Browne表示，由于担忧即将展开的退欧谈判，英国最大的一些银行准备在2017年初撤出该国，而一些规模较小的银行也准备在圣诞节前撤出。

日产汽车(7201.T)执行长戈恩周日驳斥了电讯报称日产已决定在英国生产新款Qashqai车系的报导。戈恩本月曾经与特雷莎·梅讨论他对英国退欧的忧心。

戈恩警告称他可能放弃在英国最大汽车厂的新投资，除非政府承诺将补偿公司因退欧而增加的税负成本。(完)