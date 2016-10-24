如果退欧贸易谈判受阻 英国或将调降企业税率至10%--报载

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月23日 - 英国星期日泰晤士报引述未具名消息来源称，如果欧盟在英国退欧后拒绝与英国达成自贸协议、或者禁止英国银行业者准入的话，英国或将把企业税率降至10%。
该报称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)的顾问已提出把20%的企业税减半的想法，因围绕其他欧盟国家在退欧协商中可能采取强硬态度的担忧升温。
报导称，英国将通过调降企业税来说服欧盟给予金融服务业者“企业互通权”，使其能继续在欧盟运作，表明分手谈判中或将出现敌意。
上周的欧盟峰会中，领导层清楚表明不会容许英国只挑好处，比如特定行业的自由市场准入，却不承担欧盟成员国的全部责任。
“人们说我们没有任何谈判筹码，”该报引述一位知悉英国政府思维的人士说。该位消息来源并未具名。
“如果他们开始刁难我们，其实我们手上有些不错的好牌。若是他们对通行权说不、施加高关税，那么我们可以把企业税降至10%，”该报导引述消息人士谈话称。
降低企业税可吸引公司从欧盟搬来英国，不但可提振英国经济，还可挑战以低税负吸引跨国大企业进驻的爱尔兰。
英国银行业者协会负责人Anthony Browne表示，由于担忧即将展开的退欧谈判，英国最大的一些银行准备在2017年初撤出该国，而一些规模较小的银行也准备在圣诞节前撤出。
日产汽车(7201.T)执行长戈恩周日驳斥了电讯报称日产已决定在英国生产新款Qashqai车系的报导。戈恩本月曾经与特雷莎·梅讨论他对英国退欧的忧心。
戈恩警告称他可能放弃在英国最大汽车厂的新投资，除非政府承诺将补偿公司因退欧而增加的税负成本。(完)
(编译 李婷仪 审校 徐文焰/龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。