英国个股：莱斯银行集团寻求降低围栏规则要求，以保留投行业务--FT

路透2月16日 - 金融时报(FT)周日报导，莱斯银行集团正在与英国审慎监管局(PRA)就“围栏(ringfencing)”规则进行协商，试图保留投资银行业务。

报导称，熟悉莱斯银行集团计划的消息人士透露，该集团担忧围栏规则生效后，可能弊大于利。根据这一规则，该集团须关闭投资银行业务，只余零售银行业务。

尚未能联系到莱斯银行集团和英国审慎监管局发表置评。

上述规则定于2019年实施。

金融时报引述知情人士报导，莱斯银行集团正在与英国审慎监管局协商，以允许其实行“较低”的围栏，从而不必严格隔离零售和投资银行业务。

报导称，双方初步协商进展良好，而且英国审慎监管局“理解”莱斯银行集团的处境。

英国审慎监管局料将于2014年展开协商，并与银行业者敲定围栏规则。(完)