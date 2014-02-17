英国个股：莱斯银行集团寻求降低围栏规则要求，以保留投行业务--FT

投行观点：Incyte目标价从160美元下调至145--SunTrust Robinson
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路透2月16日 - 金融时报(FT)周日报导，莱斯银行集团正在与英国审慎监管局(PRA)就“围栏(ringfencing)”规则进行协商，试图保留投资银行业务。
报导称，熟悉莱斯银行集团计划的消息人士透露，该集团担忧围栏规则生效后，可能弊大于利。根据这一规则，该集团须关闭投资银行业务，只余零售银行业务。
尚未能联系到莱斯银行集团和英国审慎监管局发表置评。
上述规则定于2019年实施。
金融时报引述知情人士报导，莱斯银行集团正在与英国审慎监管局协商，以允许其实行“较低”的围栏，从而不必严格隔离零售和投资银行业务。
报导称，双方初步协商进展良好，而且英国审慎监管局“理解”莱斯银行集团的处境。
英国审慎监管局料将于2014年展开协商，并与银行业者敲定围栏规则。(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
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