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市场报道 | 2013年 6月 20日 星期四 18:21 BJT

英国数据：6月总工业订单差值为负18，弱于市场预期

月度趋势 6月 5月 4月 3月 2月

总订单 -18 -20 -25 -15 -14

出口订单 -22 -17 -21 -11 -20

制成品库存 +21 +13 +13 +14 +12

产出预期 +10 +18 +23 +22 +5

国内价格预期 +3 +4 +8 +5 +20 (完) (编译 侯向明/隋芬; 审校 许娜)
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