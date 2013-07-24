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货币新闻 | 2013年 7月 24日 星期三 18:09 BJT

表格：英国工业联盟7月总工业订单差值为负12，为2012年12月来最高

路透伦敦7月24日 - 英国工业联盟(CBI)周三公布,7月总工业订单差值为负12，是2012年12月以来最高；(路透调查预估为负15，6月为负18）。

月度趋势 7月 6月 5月 4月 3月

总订单 -12* -18 -20 -25 -15

出口订单 -20 -22 -17 -21 -11

制成品库存 +15 +21 +13 +13 +14

产出预期 +15 +10 +18 +23 +22

国内价格预期 +2** +3 +4 +8 +5

注: *为2012年12月以来为高,**为2012年8月以来最低.(完) (编译 梁睿雪; 审校 王洋)
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