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市场报道 | 2016年 10月 24日 星期一 18:23 BJT

英国数据：10月工业订单疲弱，但季度展望出现改善--CBI报告

10月工业订单差值从9月的负5降至负17，与分析师们预测的略微回升形成强烈反差。

产出增长预期放缓，通胀升温，不过出口订单增速快于长期均值。

CBI公布的季度调查数据略为偏向乐观。

企业整体信心指标从7月非常低的水平急剧上升，出口订单增速创2014年4月以来最快。

“制造业对于出口前景非常乐观，英镑下跌后，出口订单在增长。不过英镑走软也渗透到成本里面，成本上升很快，可能造成未来数月的消费者物价上涨，”CBI首席经济学家Rain Newton-Smith表示。(完)

(编译/审校 高琦/李春喜/张明钧; )

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