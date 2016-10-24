英国数据：10月工业订单疲弱，但季度展望出现改善--CBI报告

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
10月工业订单差值从9月的负5降至负17，与分析师们预测的略微回升形成强烈反差。
产出增长预期放缓，通胀升温，不过出口订单增速快于长期均值。
CBI公布的季度调查数据略为偏向乐观。
企业整体信心指标从7月非常低的水平急剧上升，出口订单增速创2014年4月以来最快。
“制造业对于出口前景非常乐观，英镑下跌后，出口订单在增长。不过英镑走软也渗透到成本里面，成本上升很快，可能造成未来数月的消费者物价上涨，”CBI首席经济学家Rain Newton-Smith表示。(完)
(编译/审校 高琦/李春喜/张明钧; )
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。