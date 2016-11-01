英国10月制造业维持强劲增长 但通胀压力加剧--PMI

路透伦敦11月1日 - 周二公布的调查显示，英国10月制造业略微失去动力，因英镑走贬虽提振了出口，但亦加剧通胀压力；该调查凸显了英国6月退欧公投对英国经济的影响。

英国10月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)从9月上修后的55.5微降至54.3；9月修正数据为逾两年来最高水准。

Markit分析师Rob Dobson表示，“英国制造业10月仍表现坚稳，应会在第四季恢复成长。”Markit为此项调查的编制业者。

数据已经显示，6月23日英国公投决定退出欧盟之后的第一个完整季度内，英国经济表现远优于英国央行及民间分析师的预期。

各界普遍预期英国央行周四将不会再次降息，因英国经济在应对退欧冲击至今表现活络，且英镑对美元币值下滑近20%。

Markit指出，英镑下跌已经在10月提振制造商出口，尽管制造业展示的成长力度略逊于9月，内需也表现强劲。

但英镑走软带来的负面影响已变得愈发明显。进口物价上涨，令采购成本创下该调查近25年历史以来的最大涨幅。

不仅于此，Markit称约90%的公司在解释成本上涨时，理由都与英镑汇率有关联。制造业产出物价也创下2011年中以来的最大增幅。

“如果产出扩张持续稳健迹象及物价上涨压力也出现在经济其它领域，那么英国年底前进一步降息的机率几近于零，”Dobson说道。

英镑贬值预计将推动英国央行在周四会议上提高通胀预估，超出目标的程度将为1997年以来之最。英国央行是在1997年获得独立决策权。（完）