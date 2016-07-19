英国制造商对业务前景及经济形势信心降至两年低点--EEF调查

路透伦敦7月19日 - 周二一项行业调查显示，英国制造商对业务前景及整体经济形势的信心降至至少两年来最低。之前英国公投决定退出欧盟。

英国工程雇主联合会(EEF)在季度调查报告中称，鲜有公司看到公投结果造成直接影响。

但29%的公司预计未来六个月国内订单将下降，因整体经济减速。有净12%的公司预计欧盟订单下降，同时也有约12%的企业认为欧盟以外订单增长。

企业对自身业务表现及整体经济形势的信心，均降至2014年中开始调查这一问题以来的低点。

EEF调查显示，53%的企业认为英镑下跌代表着机会。但有四分之三的企业担心汇率波动，三分之一的企业称他们已经看到进口成本上升。自英国公投疑虑，英镑贸易加权指数已挫跌9%。

德勤周一一份研究显示，英国公投后，英国企业计划瘦身，到商店购物的顾客越来越少，加大英国央行降息及刺激经济的压力。(完)