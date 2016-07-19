英国制造商对业务前景及经济形势信心降至两年低点--EEF调查

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦7月19日 - 周二一项行业调查显示，英国制造商对业务前景及整体经济形势的信心降至至少两年来最低。之前英国公投决定退出欧盟。
英国工程雇主联合会(EEF)在季度调查报告中称，鲜有公司看到公投结果造成直接影响。
但29%的公司预计未来六个月国内订单将下降，因整体经济减速。有净12%的公司预计欧盟订单下降，同时也有约12%的企业认为欧盟以外订单增长。
企业对自身业务表现及整体经济形势的信心，均降至2014年中开始调查这一问题以来的低点。
EEF调查显示，53%的企业认为英镑下跌代表着机会。但有四分之三的企业担心汇率波动，三分之一的企业称他们已经看到进口成本上升。自英国公投疑虑，英镑贸易加权指数已挫跌9%。
德勤周一一份研究显示，英国公投后，英国企业计划瘦身，到商店购物的顾客越来越少，加大英国央行降息及刺激经济的压力。(完)
(编译 李爽 审校 龚芳)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。