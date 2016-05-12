英国金融市场：英镑攀升，此前英国央行维持利率不变

标题新闻：英国首相特雷莎梅将于周二1145GMT发表有关英国退欧计划的演说--首相办公室
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路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周四升至六日高位，此前英国央行政策制定者一致投票决定维持利率不变，粉碎了有关会有一两名政策委员可能投票赞成降息的传闻。
在利率决定和央行最新季度通胀报告发布后的记者会上，央行总裁卡尼称英国退欧公投是“不容忽视的问题”，并指出这是央行的经济和通胀预估面临的最大风险。
在报告中，央行对英国退欧所引发的经济风险发出了更为严厉的警告，称英镑可能大跌，且失业恐会增加。但央行也指出，如果英国公投结果为留在欧盟，经济会从所受到的伤害中全面复苏。
英国央行将今年英国经济成长预估下调至2.0%，2月时预估为2.2%，反映公投结果的不确定性已经压制经济表现。
在央行公布利率决定后，英镑兑美元 升至1.4498美元，但在卡尼讲话后略有回落，至1.4478美元，当日仍升0.2%。
“9:0的投票结果是英镑出现积极反应的原因，”ING汇市策略师Viraj Patel表示，他指的是央行货币政策委员会九位委员一致投票决定维持利率在0.5%纪录低点不变。
Patel还表示，尽管卡尼描述的经济状况比通胀报告略偏悲观，但这可能与记者的提问有关。
利率决定发布后，英镑兑欧元 也升至九日高位0.7850英镑，在卡尼讲话后回落至0.7874英镑，当日仍升0.4%。
英债期货 较利率声明发布前变动不大，尾盘跌22个大跌，报121.31，在利率决定前报121.30。
“市场反应非常平淡，我认为没有重大意外。相比三个月前，央行更为悲观，但鉴于近期数据疲弱，这并不令人意外。”RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic表示。
“英国央行传递出的明确信息是，在评估了公投结果对经济的影响前，不会急于做任何事。”(完)
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