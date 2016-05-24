欧洲汇市：英镑兑欧元劲升1.5%至三个半月高位，因留欧阵营支持率上升

路透伦敦5月24日 - 英镑兑欧元周二劲升约1.5%，达到2月英国脱欧公投宣传活动开始前以来的最高水平，受助于一项民调显示，留欧阵营获得强劲支持。

交易商称，英国央行总裁卡尼及其同事在议会的听证发言乏新可陈。交易员称，今日大涨是因大型基金投资人放弃脱欧押注或对冲。

英镑兑美元比5月初触及的高位略低，但全日上涨1%至1.4630美元，为自3月中以来的最大单日涨幅。英镑兑欧元 上涨1.5%，至0.7623英镑，为三个半月高位。

“我不太确定，但要么是一个大单，要么是中长期投资大户今日说‘出货’，”Millennium组合投资联合负责人Richard Benson称。

卡尼向国会议员表示，由于英国退欧公投所带来的巨大不确定性，要对经济作出结论的门槛较高。他表示央行有能力应对公投结果的冲击。

卡尼称，如果脱欧后经济放缓，不清楚央行是否会下调利率，但他称，脱欧会减少央行下一个举措是升息的可能性。

一些交易员表示，卡尼的谈话远比之前有关公投的说法更有分寸，缓解了市场对经济面临风险程度、以及脱欧支持者要求卡尼在公投后离任的不安情绪。

ORB进行的最新民调显示，“留欧”阵营支持率比“脱欧”阵营领先13个百分点。(完)

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