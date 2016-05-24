欧洲汇市：英镑兑欧元劲升1.5%至三个半月高位，因留欧阵营支持率上升

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
路透伦敦5月24日 - 英镑兑欧元周二劲升约1.5%，达到2月英国脱欧公投宣传活动开始前以来的最高水平，受助于一项民调显示，留欧阵营获得强劲支持。
交易商称，英国央行总裁卡尼及其同事在议会的听证发言乏新可陈。交易员称，今日大涨是因大型基金投资人放弃脱欧押注或对冲。
英镑兑美元比5月初触及的高位略低，但全日上涨1%至1.4630美元，为自3月中以来的最大单日涨幅。英镑兑欧元 上涨1.5%，至0.7623英镑，为三个半月高位。
“我不太确定，但要么是一个大单，要么是中长期投资大户今日说‘出货’，”Millennium组合投资联合负责人Richard Benson称。
卡尼向国会议员表示，由于英国退欧公投所带来的巨大不确定性，要对经济作出结论的门槛较高。他表示央行有能力应对公投结果的冲击。
卡尼称，如果脱欧后经济放缓，不清楚央行是否会下调利率，但他称，脱欧会减少央行下一个举措是升息的可能性。
一些交易员表示，卡尼的谈话远比之前有关公投的说法更有分寸，缓解了市场对经济面临风险程度、以及脱欧支持者要求卡尼在公投后离任的不安情绪。
ORB进行的最新民调显示，“留欧”阵营支持率比“脱欧”阵营领先13个百分点。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 刘静；审校 李军)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。