英国债市：长期英债收益率触及三个月高位，投资者为英国央行会议作准备

路透伦敦11月3日 - 长期英债收益率周二攀升至7月以来最高，因在本周召开重要的政策会议前，投资者谨慎行事，采取观望态度，他们预计英国央行在一年内可能不会升息。

英国央行周四将公布最新经济前景预估，可能暗示市场对英国央行将在明年底前后升息的预期有些太晚。

20和30年期英债收益率攀升至7月底以来最高水平，较短期英债收益率触及七周峰值。

投资者在周四英国央行政策会议前调整头寸是今日推动英债市场的主要因素，并非是对任何经济数据作出响应，RBS的利率策略师Simon Peck表示。

30年期英债收益率 收报2.691%，日内上扬6个基点，稍早触及7月23日以来最高2.692%。

10年期英债 表现不及可比德债和美债。收益率触及9月16日以来最高1.980%，日内上扬4个基点。

10年期英债/德债收益率差 扩阔逾2个基点，报140.5个基点。(完)

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