欧洲汇市：英镑触及八周低点，退欧问题和苏格兰政情引发担忧

* 英镑兑欧元和美元跌近1%

* 苏格兰独立公投要求凸显脱欧风险

* 脱欧谈判料加剧消息面风险

* 大型银行预计英镑将跌穿1.2美元

路透伦敦3月14日 - 英镑兑美元和一篮子货币周二跌至八周低点，因担忧将会出现一波围绕英国脱欧条款的旷日持久的政治纷争。

英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)终于获得议会授权，正式启动脱欧进程并开始为期两年谈判。这场谈判的结果将决定英国和欧盟的未来。

政府发言人称有关周二将启动脱欧谈判的新闻报道是“臆测”。特雷莎梅称，在本月启动里斯本条约第50条开始正式脱欧进程时，她会通知议会。

银行报告，英镑盘初遭抛售，截至0800GMT，英镑下跌近1美分。

“...(启动第50条)将会导致消息面风险增加，特别是双方开始谈判时的立场相距甚远，这可能导致市场注意力重新回到英国的巨额经常账赤字上...对英镑而言不是好兆头，”瑞银英国利率策略和经济负责人John Wraith称。

英镑兑美元最低跌至1.211美元，1330 GMT，回升至1.2145美元。

英镑兑欧元最多跌0.7%至0.8785英镑。

纽约梅隆银行策略师Neil Mellor称，周一苏格兰首席部长斯特金要求英国政府授权，进行新的独立公投的消息拖累英镑周二走低。

外汇交易排名前10的几家银行，去年底就对英镑持更谨慎态度，过去两周更激进地预计英镑会进一步下跌。

如果美国联邦储备理事会(FED/美联储)一如预期在周三升息，且对联储进一步升息的预期升温的话，英镑兑美元进一步下跌是不可避免的。

“随着美国实际收益率走高，英国央行和美联储政策走向背离的情况日益凸显，英镑不可避免地会跌穿1.2美元，”法国兴业银行策略师Kit Juckes称。(完) (编译 刘静；审校 母红)