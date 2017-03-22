欧洲汇市：英镑从盘中低位反弹，在议会大厦附近发生枪击事件后短暂下跌

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月24日
路透5月24日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:32时,1港元=0.88446人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.56 8.08 2.46 南玻 8.79 5.17 1.92 深康佳 4.56 2.74 1.88 ST中华 8.01 3.06 2.96 ST中冠
路透伦敦3月22日 - 英镑周三盘中仅短暂下跌，之前一名袭击者在议会大厦内刺伤一名警察后在议会大厦外被警察击毙。警察将此次事件界定为“恐怖袭击”。
目击者表示，在枪击事件发生前不久，一辆轿车冲入议会大厦附近的威斯敏斯特大桥上的行人。警方表示，袭击事件目前已经造成四人死亡，至少20人受伤。
上述报道一出，英镑兑美元和欧元应声跌至日低，但稍后反弹，日内持稳，因后续情况显示，袭击者已被警察击毙，且没有发生其它事件的报道。
1740 GMT，英镑兑美元报1.2482美元，高于消息公布前的约1.2450美元。盘中一度低见1.2424美元。
英镑兑欧元也从日低0.87英镑反弹，持平在0.8662英镑。
英国公债期货从袭击事件发生后不久触及的日高回落。
“可能市场认为，此次事件的规模不足以引发市场的恐慌，”Mizuho对冲基金汇市销售主管Neil Jones说。
“一些类似事件并不一定会引发投资者从英镑资产大规模外逃。从过去数年德国和法国发生的类似事件来看，并未出现大举抛售欧元的情况。人们仍在正常交易。”
Jones还补充说，市场本已在削减大规模英镑空头头寸，加之美元普跌，扶助英镑周三反弹。
投资者重新关注周四将公布的英国零售销售数据，以及美国国会对特朗普政府关键的医保改革议案进行投票等因素，CIBC World Markets的汇市策略部主管Jeremy Stretch说。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透5月24日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:32时,1港元=0.88446人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.56 8.08 2.46 南玻 8.79 5.17 1.92 深康佳 4.56 2.74 1.88 ST中华 8.01 3.06 2.96 ST中冠
路透5月24日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8902 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 7.05 0.64 1.60 市北高新 13.27 1.036 1.86 大众交通 5.21 0.672 1.13 永生投资 10.62 1.196 1.29 老凤祥
路透5月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中化弘润石油化工首次进入境内联贷市场的三年期 定期贷款在13家银行加入后，贷款规模已经扩大至2.7亿美元。 借款人为中国国营企业中化集团公司的关系企业，该公司执行一项贷款金额最高扩增9,000万美元的绿鞋 选择权，并将整体贷款规模从1.10亿美元进一步提高。 13家银行承诺贷款金额是初始目标的三倍。 法国外贸银行为该笔贷款的独家牵头行兼簿记行，这笔贷款的最高综合收益为383.83个基点，利率较伦敦 银行间拆放款利率(Libor)加码320个基点，平均期限1.88年。 基金将作为运营资本，用途包括采购原物料等。 该借款人与摩科瑞能源贸易(北京)有限公司设有承购协议。标的产品为沥青。该承购协议构成贷款担保品 的一部分。 中化弘润主要产品有液化石油气、车船用系列柴汽油、燃料油、70、90、100重交道路沥青与改性沥青等 。 贷款额度分配如下：(单位：百万美元) 牵头行兼簿记行