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市场报道 | 2017年 3月 23日 星期四 02:40 BJT

欧洲汇市：英镑从盘中低位反弹，在议会大厦附近发生枪击事件后短暂下跌

路透伦敦3月22日 - 英镑周三盘中仅短暂下跌，之前一名袭击者在议会大厦内刺伤一名警察后在议会大厦外被警察击毙。警察将此次事件界定为“恐怖袭击”。

目击者表示，在枪击事件发生前不久，一辆轿车冲入议会大厦附近的威斯敏斯特大桥上的行人。警方表示，袭击事件目前已经造成四人死亡，至少20人受伤。

上述报道一出，英镑兑美元和欧元应声跌至日低，但稍后反弹，日内持稳，因后续情况显示，袭击者已被警察击毙，且没有发生其它事件的报道。

1740 GMT，英镑兑美元报1.2482美元，高于消息公布前的约1.2450美元。盘中一度低见1.2424美元。

英镑兑欧元也从日低0.87英镑反弹，持平在0.8662英镑。

英国公债期货从袭击事件发生后不久触及的日高回落。

“可能市场认为，此次事件的规模不足以引发市场的恐慌，”Mizuho对冲基金汇市销售主管Neil Jones说。

“一些类似事件并不一定会引发投资者从英镑资产大规模外逃。从过去数年德国和法国发生的类似事件来看，并未出现大举抛售欧元的情况。人们仍在正常交易。”

Jones还补充说，市场本已在削减大规模英镑空头头寸，加之美元普跌，扶助英镑周三反弹。

投资者重新关注周四将公布的英国零售销售数据，以及美国国会对特朗普政府关键的医保改革议案进行投票等因素，CIBC World Markets的汇市策略部主管Jeremy Stretch说。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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