英国金融市场：英镑缩减涨幅，因英国央行暗示8月降息

路透伦敦7月14日 - 英镑周四从两周高位回落，因预期英国央行很快会放宽货币政策，今日英国央行维持利率不变，令许多市场人士意外。

英国央行货币政策委员会中九位委员中有八位投票支持维持利率在0.5%不变，令许多原本预计会降息的投资人措手不及。

原本几乎完全消化了周四降息一次的英镑远期利率期货走势一度显示今年没有可能降息至0.25%之下，但午后其走势再度显示在六个月内有可能降息至0.25%之下。

在英国央行宣布利率决定后，英镑兑美元 高见1.3480美元，当日大涨逾2%，至6月30日来最高，声明发布前报1.3210美元。英镑之后缩减涨幅，报1.3320美元，升1.3%。

英镑本周势将大涨逾2.8%，为2009年来最佳周度表现。不过交易商表示，反弹不太可能持续，因放宽货币政策预期。

英国央行表示，一旦该行评估完英国退欧对经济的影响，或在三周时间内推出刺激措施，可能是“一整套措施”。

英镑兑欧元 也大涨2%，触及两周高位0.8251英镑，之后缩减涨幅至0.8350英镑，当日升约1%。在央行政策声明前，欧元报约0.84英镑。

分析师认为，英国央行降息和宣布量化宽松政策只是时间问题。

英国公债收益率大涨，10年期英债收益率 升约4个基点，至日高0.815%，之后回落至0.795%。

短期英镑利率期货<0#FSS:>转跌，2016和2017年合约下挫约4-7个跳动点。(完)

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