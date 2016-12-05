欧洲汇市：欧元大涨，令英镑向五个月高位的升势止步

路透伦敦12月5日 - 英镑兑欧元周一从7月来最高水准回落，兑美元从两个月高位回稳，交投由欧元从意大利公投结果为反对修宪后录得的跌势中反弹主导。

伦敦汇市盘初，英镑兑美元 一度触及10月初来最高，延续过去一个月领跑汇市的势头。

但英镑兑普遍反弹的欧元 跌0.7%，报0.8437英镑，稍早触及约五个月高位。

对冲基金North Asset Management执行长Nick D'Onofrio表示，英国庞大的经常帐赤字为英镑大跌提供了理据。

他指出，英镑在过去一个月上涨看来主要是因投资人轧平部分今年稍早建立的大量英镑仓位。这种情况结束后，英镑应会收到英国计划退欧的打击。

“英镑将进一步下挫，特别是兑欧元，”他表示，“英镑会至少再跌10%，很可能跌穿1.15美元。”

英镑兑美元今日下滑0.2%，报1.2705美元，稍早高见1.2742美元。

英镑兑欧元上周录得第五周连升，为九个月最佳升势，因投资人对“硬退欧”的担忧缓解。(完)

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