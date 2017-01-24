欧洲汇市：英镑下跌，此前英国最高法院作出脱欧裁决

投行观点：Servicenow目标价从114美元上调至124--摩根士丹利
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路透伦敦1月24日 - 英镑周二下跌，此前英国最高法院裁决，政府启动退欧谈判前必须经过议会批准，但无需征得英国地方议会的同意。
当裁决的第一部分被宣读时，英镑跳升至五周高位，但随后被一波获利回吐打击，部分由于投资者担心，北爱尔兰和苏格兰地区的政界人士和民众会做出何种反应。
市场认为，这一决定尽管设置了一些程序上的障碍，但整体上为英国首相特雷莎梅启动脱欧谈判进程扫清了道路，而投资者更愿意看到的是，脱欧谈判根本不会启动。
“过去还有地方议会的问题，(现在他们无需咨询地方议会)，这一决定非常重大，政府占了上风，”满地可银行欧洲外汇负责人Stephen Gallo称。
“看似她能获得足够的票数支持，触发里斯本条约第50条，启动脱欧谈判。”
不过许多市场人士称，周二的决定已经被英镑消化。
1553 GMT，英镑下跌0.4%，兑美元 报1.2489美元，兑欧元 报0.8607英镑。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 母红)
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路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。