欧洲汇市：英镑下跌，此前英国最高法院作出脱欧裁决

路透伦敦1月24日 - 英镑周二下跌，此前英国最高法院裁决，政府启动退欧谈判前必须经过议会批准，但无需征得英国地方议会的同意。

当裁决的第一部分被宣读时，英镑跳升至五周高位，但随后被一波获利回吐打击，部分由于投资者担心，北爱尔兰和苏格兰地区的政界人士和民众会做出何种反应。

市场认为，这一决定尽管设置了一些程序上的障碍，但整体上为英国首相特雷莎梅启动脱欧谈判进程扫清了道路，而投资者更愿意看到的是，脱欧谈判根本不会启动。

“过去还有地方议会的问题，(现在他们无需咨询地方议会)，这一决定非常重大，政府占了上风，”满地可银行欧洲外汇负责人Stephen Gallo称。

“看似她能获得足够的票数支持，触发里斯本条约第50条，启动脱欧谈判。”

不过许多市场人士称，周二的决定已经被英镑消化。

1553 GMT，英镑下跌0.4%，兑美元 报1.2489美元，兑欧元 报0.8607英镑。(完)

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