英国金融市场：脱欧阵营领先的民调结果推低英镑，英债收益率升至三周最高

标题新闻：德意志银行签署协议，支付72亿美元就住房抵押贷款支持证券(RMBS)案与美司法部达成和解
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路透伦敦4月12日 - 英镑周二回吐早盘的涨幅，此前一项民调结果显示，“脱欧”阵营领先三点。英国将于6月就是否留在欧盟进行全民公投。
大型银行称，如果6月23日公投结果是脱欧，英镑将下跌约五分之一，但英镑汇率基本没有消化这一风险。
衍生品市场价格暗示，市场普遍对冲了“脱欧”的投票结果，但博彩市场显示，投票脱离欧盟的机会只有约35%。
ICM民调结果是显示“脱欧”阵营领先或持平的最新一个。另外， 国际货币基金组织(IMF)首席经济学家奥伯斯法尔德(Maurice Obstfeld)称，英国脱欧风险“非常大”，脱欧的投票结果会给全球经济造成打击。
“这是我看到的、迄今为止ICM民调显示支持脱欧领先最多的结果，人们显然对此作出反应，”三菱东京日联银行经济学家Lee Hardman称。
“看似整体趋势是脱欧在获得越来越多的支持，如果这种趋势持续下去，随着公投临近，英镑会作出更多的反应，”他称。
英镑兑美元 当日下跌0.2%，报1.4202美元，兑欧元 报0.7990英镑。
英镑贸易加权指数周一录得一个月来最佳表现。周二上午好于预期的3月英国通胀率再次推高英镑，英镑兑美元一度升至4月4日以来最高的1.4315美元。
“英镑对乐观数据做出反应是好事，但鉴于围绕脱欧的所有风险，我们觉得英镑一旦上涨就是建立新空仓的机会，”荷兰国际集团(ING)的汇市策略师Petr Krpata说。
英镑贸易加权指数 自今年年初以来已下跌逾7%，上周触及两年半低点，因市场担心英国民众可能会在6月公投中投票赞成脱离欧盟。
商品期货交易委员会(CFTC)上周五的数据显示，截至4月5日的一周，投机客增持英镑空仓。
通胀数据发布后，英债下跌多达60个跳动点，但在ICM民调结果公布后，收复了一些失地。英国10年期公债收益率 升至三周以来最高的1.46%。 (完)
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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 李军)
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