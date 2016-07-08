焦点：英镑在退欧公投后的跌幅创硬通货历来跌幅之最

2016年6月24日，法国巴黎一间交易室，交易员旁的屏幕上显示英国公投脱欧后英镑兑美元的走势。 REUTERS/Jacky Naegelen

路透伦敦7月7日 - 自英国公投决定退欧以来,英镑录得的跌幅居全球四大主要货币历来跌幅之首。自布雷顿森林体系解体以来，这四大货币占据了全球硬通货储备的大头。

路透数据显示，英镑兑美元在6月24日当天下跌8%，创1970年代初英国实施浮动汇率制度以来的最大单日跌幅。之后至今的跌幅已扩大至最多13%。

英镑6月24日创下的跌幅几乎是1992年9月16日4.3%跌幅的两倍，当时亿万富翁金融家索罗斯做空英镑，成功“击溃英国央行”，迫使英国退出欧洲汇率机制。

相比之下，欧元兑美元的最大单日跌幅为2.75%，发生在2008年10月24日；日圆兑美元最大单日跌幅为6%，发生时间为1974年1月7日和2008年10月28日。

路透数据显示，美元贸易加权指数最大单日跌幅发生在1973年2月13日，当日下跌4.8%。

英镑自6月23日公投以来出现的空前跌势，以及市场对英镑将进一步下跌的普遍预期，给外资持有的所有事先未经对冲的英国资产蒙上阴影。

“这是前所未见的。对于英国这样经常帐赤字与GDP之比接近7%的国家，遭受这种系统性的冲击，就像给货币下面装了一个活动门，”BGC Partners市场分析师Mike Ingram表示。

自英国公投以来，英镑兑美元已经贬值约13%，自1985年6月以来首次跌至1.28美元。

这追平了俄罗斯危机后以及美国对冲管理基金Long-Term Capital Management被救助之后的跌幅，当时英镑在1998年10月30日至11月13日之间的10个交易日也贬值13%。

英镑还在2009年1月8-23日的11个交易日期间贬值12%，以及2008-9年 金融危机高峰时在2009年9月8-23日的11个交易日内大跌16%。

欧元兑美元的最大跌幅出现在2008年10月，在两周时间下跌约8%，当时全球都在买入美元。

路透数据显示，日圆的最大下跌纪录是在1988年1月两周期间下跌近8%；美元的最大两周跌幅也是将近8%，出现在1985年3月。

传统上，日圆较英镑波动性更强，这两种货币较欧元或美元更容易出现一天内价格的剧烈波动。(完)