焦点：英镑在退欧公投后的跌幅创硬通货历来跌幅之最

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
路透伦敦7月7日 - 自英国公投决定退欧以来,英镑录得的跌幅居全球四大主要货币历来跌幅之首。自布雷顿森林体系解体以来，这四大货币占据了全球硬通货储备的大头。
路透数据显示，英镑兑美元在6月24日当天下跌8%，创1970年代初英国实施浮动汇率制度以来的最大单日跌幅。之后至今的跌幅已扩大至最多13%。
英镑6月24日创下的跌幅几乎是1992年9月16日4.3%跌幅的两倍，当时亿万富翁金融家索罗斯做空英镑，成功“击溃英国央行”，迫使英国退出欧洲汇率机制。
相比之下，欧元兑美元的最大单日跌幅为2.75%，发生在2008年10月24日；日圆兑美元最大单日跌幅为6%，发生时间为1974年1月7日和2008年10月28日。
路透数据显示，美元贸易加权指数最大单日跌幅发生在1973年2月13日，当日下跌4.8%。
英镑自6月23日公投以来出现的空前跌势，以及市场对英镑将进一步下跌的普遍预期，给外资持有的所有事先未经对冲的英国资产蒙上阴影。
“这是前所未见的。对于英国这样经常帐赤字与GDP之比接近7%的国家，遭受这种系统性的冲击，就像给货币下面装了一个活动门，”BGC Partners市场分析师Mike Ingram表示。
自英国公投以来，英镑兑美元已经贬值约13%，自1985年6月以来首次跌至1.28美元。
这追平了俄罗斯危机后以及美国对冲管理基金Long-Term Capital Management被救助之后的跌幅，当时英镑在1998年10月30日至11月13日之间的10个交易日也贬值13%。
英镑还在2009年1月8-23日的11个交易日期间贬值12%，以及2008-9年 金融危机高峰时在2009年9月8-23日的11个交易日内大跌16%。
欧元兑美元的最大跌幅出现在2008年10月，在两周时间下跌约8%，当时全球都在买入美元。
路透数据显示，日圆的最大下跌纪录是在1988年1月两周期间下跌近8%；美元的最大两周跌幅也是将近8%，出现在1985年3月。
传统上，日圆较英镑波动性更强，这两种货币较欧元或美元更容易出现一天内价格的剧烈波动。(完)
(编译 汪红英/李春喜 审校 白云/高琦)
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