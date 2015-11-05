英国金融市场：英镑和英债收益率走低，因英国升息预期被推后

路透伦敦11月5日 - 英镑周四回落逾1%，英债收益率走低，之前英国央行总裁给英央行将在美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息后不久采取行动的预期泼冷水。

之前押注英国将在明年第三季首次升息的投资者将上述预期推迟至明年底，而另一个市场尚未完全消化的预期是进入2017年一段时间后。

英国央行周四并未发出急于升息的信号，预计即便利率在明年整年都保持不变，通胀也仅会从目前的近零水平缓慢攀升。

这与美联储的利率前景大相径庭。美联储主席叶伦周三表示，美国可能在12月升息。且联储在10月的政策声明中弃用了担忧全球成长的措辞。

在英国央行总裁卡尼举行记者会期间，英镑兑美元 跌1%，至10月13日以来最低1.5228美元。英镑兑欧元 回落1.2%，报0.7149英镑，稍早触及11周高位0.70425英镑。

“鉴于全球经济大背景未来可能改善，卡尼可能在今后的会议上逆转预期。我预计英镑目前的跌势不会持久，”Mizhuho驻伦敦的对冲基金销售主管Neil Jones表示。

在九名货币政策委员中，只有麦卡弗蒂投票支持本月升息，其他八名委员均支持维持利率在纪录低点0.5%不变。英国指标利率自2009年3月以来一直处于该水平。

英国央行下调了今明两年的经济增长预期，并称2016年下半年之前，通胀率可能维持在1%下方。

卡尼讲话结束后，英债期货 扩大涨幅，日内上扬34个跳动点，报117.37。利率决定公布前在117.04左右。

各年期英债收益率也扩大跌幅，10年期英债收益率 跌5个基点，报1.95%。对利率预期变化尤为敏感的两年期英债收益率 回落7个基点，报0.65%。两者在利率决定宣布前均基本持稳。(完)

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